Уругвайцы в полном составе тренировались на "Ростов-Арене" накануне матча с саудовцами

Встреча состоится 20 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу в полном составе вышла на тренировку, которая проходила на "Ростов-Арене" за день до матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболисты, среди которых был автор единственного мяча уругвайцев на нынешнем ЧМ Хосе Хименес, а также нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес, начали тренировку с общефизической разминки в центральном круге поля. Затем уругвайцы приступили к работе с мячом. В первые 15 минут, открытые для прессы, футболисты сборной Уругвая тренировались без большой интенсивности, предпочитая больше разминаться, чем активно двигаться.

Матч команды Уругвая со сборной Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск 20 июня. Это будет вторая игра чемпионата мира на "Ростов-Арене". 17 июня здесь состоялся матч между командами Бразилии и Швейцарии, который завершился вничью - 1:1.