Сборная Марокко тренируется в полном составе перед матчем чемпионата мира с португальцами

Занятие проходит в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Все 23 футболиста сборной Марокко принимают участие в тренировке команды перед матчем группового этапа чемпионата мира с командой Португалии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проходит в Москве на стадионе "Лужники". Ранее во вторник свою предыгровую тренировку на базе команды в подмосковном Кратове в полном составе провела португальская сборная.