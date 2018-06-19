Генсек ООН заявил, что "с огромным удовольствием" посетит Москву в дни ЧМ-2018

В рамках своего визита в российскую столицу Антониу Гутерриш проведет встречи с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, а также посетит матч сборной Португалии

ОСЛО, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "с огромным удовольствием" совершит визит Москву в дни чемпионата мира по футболу и посетит матч в дополнение к официальным встречам с руководством РФ. Об этом Гутерриш сказал во вторник, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Осло.

"Да, я посещу футбольный матч. Для меня будет огромным удовольствием приехать в Россию, встретиться с вашим президентом и министром иностранных дел. Не буду делать заявлений перед самим визитом, но, само собой, мы воспользуемся возможностью обсудить вопросы, касающиеся многочисленных областей сотрудничества между ООН и Россией, которая входит в число государств - основателей ООН и является постоянным членом Совета Безопасности", - сказал Гутерриш.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в повестке дня переговоров между Гутерришем и главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым - современное состояние международных отношений, в том числе кризис многосторонности в мировой дипломатии, роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также другие вопросы взаимоотношений РФ с организацией.

Генсек ООН посетит Россию 20-21 июня, проведет переговоры в МИД РФ, выступит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" и поддержит сборную родной страны на мировом футбольном первенстве. В среду 20 июня сборная Португалии, ранее сыгравшая вничью с испанцами (3:3) встретится с командой Марокко на московском стадионе "Лужники".

Гутерриш - португалец и до того, как начать свою работу в ООН, больше шести лет (1995-2002) возглавлял правительство Португалии.