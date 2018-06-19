Тренер иранцев Кейруш назвал иронией судьбы свое предстоящее противостояние с Йерро на ЧМ

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет в среду, 20 июня на "Казань-Арене"

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет в среду, 20 июня на "Казань-Арене". Йерро был назначен главным тренером сборной Испании 13 июня, за день до старта чемпионата мира. Такое решение футбольная федерация Испании приняла вскоре после известия о том, что теперь уже бывший тренер сборной Хулена Лопетеги после окончания турнира возглавит "Реал".

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш считает забавным, что в предстоящем матче чемпионата мира с испанцами его оппонентом будет Фернандо Йерро, которого он пытался удержать в мадридском "Реале", когда тот был действующим игроком. Об этом Кейруш сказал на пресс-конференции накануне матча сборных.

"Думаю, те из нас, кто долго в футболе, прекрасно понимают, что игра таит в себе много сюрпризов, в этом и есть его прелесть. Вот и сейчас случилось нечто уникальное. И это весьма иронично, потому что на протяжении своей тренерской карьеры я долгое время надеялся увидеть Йерро в составе своих команд. А теперь получается, что он становится не моим игроком, а соперником", - сказал Кейруш.

"Я его обожаю, думаю, что он будет принимать непростые для нас решения. Я знаю, что он профессионал и грамотный человек, который смог объединить команду, которая стояла на грани раскола. Правильность его выбора доказывает игра с командой Португалии, в которой испанцы сыграли как единая команда", - добавил он.

Йерро ушел из мадридского "Реала", капитаном которого он долгие годы являлся, в 2003 году. Вскоре после этого мадридский клуб возглавил Кейруш.

Сборная Ирана после первого тура возглавляет группу B: в пятницу в Санкт-Петербурге она обыграла команду Марокко (1:0), испанцы в Сочи сыграли вничью с португальцами - 3:3.