Мороженое в вафельном стаканчике стало самым популярным в дни ЧМ

Потребление мороженого в городе выросло во время проведения чемпионата в полтора раза, сообщил гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Потребление мороженого во время чемпионата мира по футболу-2018 в Москве выросло в полтора раза, при этом самым популярным остается мороженое в вафельном стаканчике. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

"Если обычно мы продаем около 200 т в день, то сейчас 300 т в день", - сказал он.

При этом, по словам Яшина, наиболее популярным видом мороженого, который приобретают гости столицы, является вафельный стаканчик. На него, по словам главы мороженщиков, ежедневно приходится 120-130 т. "Во-первых, это вкусно, во- вторых - для них это в новинку", - сказал он.

Второе и третье место по популярности среди видов мороженого делят эскимо и фруктовое мороженое, на которых приходится до 10-15% от общего объема продаж.

"Поскольку погода сейчас благоприятная, мы ожидаем роста продаж до 400 т в сутки", - добавил он. При этом обычно, по его словам, такого объема продаж удается достигнуть только к середине июле при хороших погодных условиях. Данные были получены Союзом мороженщиков по итогам обзвона московских предприятий, торгующих мороженым.