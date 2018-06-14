Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели более 18 млн телезрителей в России

Встреча состоялась 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором сыграли сборные России и Саудовской Аравии, в РФ посмотрели 18,05 млн телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча состоялась 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Доля телеаудитории составила 48,3%, а трансляция стала самой рейтинговой на российском телевидении в 2018 году.

После первого тура сборная России занимает первое место в группе A, опережая по дополнительным показателям команду Уругвая, которая в первом матче оказалась сильнее сборной Египта (1:0). Во втором туре россияне сыграют с египтянами, встреча пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, начало - в 21:00 мск. Уругвайцы встретятся со сборной Саудовской Аравии в среду в Ростове-на-Дону, матч начнется в 18:00 мск.