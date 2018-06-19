Табарес: футболисты сборной Уругвая могут показать высокий результат на ЧМ-2018

В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня нанесли поражение команде Египта - 1:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая хорошо подготовлена к чемпионату мира в России и способна добиться высокого результата на турнире. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. "У меня большой опыт участия в чемпионатах мира. Я верю, что сборная Уругвая может показать высокий результат на этом турнире. Я уверен во всех 23-х своих игроках", - заявил Табарес.

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