Тренер: иранцы в матче ЧМ-2018 со сборной Испании будут играть на победу

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет в среду на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Иранские футболисты в предстоящем матче с испанцами на чемпионате мира по футболу в России будут играть на победу. Об этом на пресс- конференции накануне матча с испанцами рассказал главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

"Нам представилась уникальная возможность сыграть с командой, которая является одним из главных фаворитов чемпионата мира в России. Мы к этому готовы. Все игроки в нашей команде рады, что смогут выйти против такой фантастической сборной, которая обладает набором великолепных игроков", - сказал Кейруш.

"Мы воодушевлены и настроены на победу, поскольку такая возможность предоставляется не каждый день. Мы приехали сюда, не ожидая легкой игры, но мы должны стремиться к победе, потому что это многое может решить", - добавил он.

Португальский специалист отметил, что для достижения поставленной цели его команда должна играть с максимальной отдачей сил. "Мы должны как можно чаще владеть мячом, быть сплоченной командой, именно это открывает перед нами любые возможности. Чем тяжелее матч, тем больше игроки будут выкладываться. Мои ребята - настоящие бойцы", - подчеркнул тренер.

Сборная Ирана после первого тура возглавляет группу B: в пятницу в Санкт-Петербурге она обыграла команду Марокко (1:0), испанцы в Сочи сыграли вничью с португальцами - 3:3.