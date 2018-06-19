Сборная Австралии по футболу прилетела в Самару на матч чемпионата мира с командой Дании

Встреча состоится 21 июня

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Австралии прилетели в Самару для проведения второго матча группового этапа чемпионата мира против команды Дании, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда разместится в отеле "Ренессанс", который расположен в центре города. Матч между командами пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня.

Около отеля автобус с командой встретило несколько десятков болельщиков с национальными флагами в руках. Они распевали кричалки и устроили импровизированные народные танцы. Футболисты сразу отправились в помещение отеля и не выходили к встречающим для раздачи автографов и фотосессии.

В первом матче группового этапа австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.