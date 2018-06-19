Тренер сборной Египта призвал своих игроков сохранять самообладание в матче с россиянами

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер призвал своих футболистов сохранять самообладание в игре чемпионата мира против команды России, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник в своей электронной версии сообщила газета "Аль-Ахрам", ссылаясь на собственные источники в штабе египетской сборной.
По их информации, Купер в ходе одной из последних установок перед матчем указал на "необходимость сохранять спокойствие и самообладание в предстоящей игре со сборной России". Главный тренер египтян указал на необходимость "использовать любую возможность в игре против команды России, не спешить при начале атак и при их завершении у ворот российской сборной".
Главный тренер сборной Египта дал наставление защитникам "быть сконцентрированными до последнего момента матча, чтобы не повторить ошибки, допущенной в игре с командой Уругвая", когда сборная Египта пропустила мяч в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время. "У нас нет другой возможности, кроме выигрыша, чтобы вновь обрести надежду на выход в плей-офф чемпионата мира", - сказал Купер. Наставник египетской сборной сказал, что "верит в силу своих игроков, в победу в предстоящем матче со сборной России и в продолжение участия сборной Египта в чемпионате мира".
Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге (начало - 21:00 мск). В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).