Тренер сборной Египта призвал своих игроков сохранять самообладание в матче с россиянами

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер призвал своих футболистов сохранять самообладание в игре чемпионата мира против команды России, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник в своей электронной версии сообщила газета "Аль-Ахрам", ссылаясь на собственные источники в штабе египетской сборной.

По их информации, Купер в ходе одной из последних установок перед матчем указал на "необходимость сохранять спокойствие и самообладание в предстоящей игре со сборной России". Главный тренер египтян указал на необходимость "использовать любую возможность в игре против команды России, не спешить при начале атак и при их завершении у ворот российской сборной".