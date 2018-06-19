Муслера: уругвайцы должны добиться победы в матче с командой Саудовской Аравии

Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии состоится в среду в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера считает, что в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии южноамериканцы должны победить. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на стадионе "Ростов-Арена".

"Я не думаю, что они [сборная Саудовской Аравии] себя прекрасно чувствует. У них неплохая команда, но они реалисты, вне зависимости от результата первого матча, я думаю, они полностью выложатся против команды Уругвая. Мы должны добиться победы в этом матче, это будет означать квалификацию на следующий матч", - сказал Муслера.

"В таком турнире, когда три матча, правильно начинать с победы, это определяет эмоциональный настрой на турнир, нам повезло. Мы чувствуем себя сильнее, чем сборная Саудовской Аравии, мы наполнены надеждой", - сказал он, отметив, что гостиница в Ростове-на-Дону, где поселилась команда, приятная, футболисты уже заселились и успели посмотреть спортзал и столовую.

Также вратарь сообщил, что испытывает большую радость и гордость от того, что участвует в чемпионате мира. "Для меня это источник гордости, то, что моя фамилия будет вписана в книгу истории уругвайского футбола. Я ничего делать другого не буду, мне известны мои задачи", - добавил он.

В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня нанесли поражение команде Египта - 1:0. На групповом этапе сборной Уругвая также предстоит сыграть 25 июня в Самаре с командой России.