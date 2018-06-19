Также Герхард Шрёдер в рамках визита встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана ожидают прибытия бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на матч сборных Южной Кореи и Германии, который пройдет в Казани в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

"Ожидается, что 27 июня Шрёдер приедет на матч в Казань. Также запланирована его встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым", - отметил представитель пресс-службы.

Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Шрёдер является главой совета директоров компании "Роснефть" и председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая является владельцем и оператором трубопровода "Северный поток".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань-Арене" пройдут встречи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).