Табарес: уругвайцев ждет очень сложный матч ЧМ со сборной Саудовской Аравии

По словам тренера уругвайской сборной, его подопечные постараются воспользоваться эмоциональным состоянием соперника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Уругвайцам предстоит очень сложный матч чемпионата мира по футболу со сборной Саудовской Аравии, несмотря на то, что она проиграла стартовый матч команде России - 0:5. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

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"Матч с командой Саудовской Аравии будет после сложного дебюта на этом турнире, но наши соперники были разочарованы после крупного поражения от сборной России. Как говорят мои игроки, мы попытаемся воспользоваться их эмоциональным состоянием. Мы настраиваемся на сложный матч завтра", - сказал Табарес.

После окончания пресс-конференции сборная Уругвая проведет первую тренировку на "Ростов-Арене". Матч со сборной Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск 20 июня.

В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня победили команду Египта - 1:0. На групповом этапе сборной Уругвая также предстоит сыграть 25 июня в Самаре с командой России.