Футболист сборной Японии Осако признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с колумбийцами

Игрок стал автором победного гола в матче

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Японии Юя Осако признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира по футболу против команды Колумбии.

Сборная Колумбии по футболу вдесятером проиграла команде Японии в матче чемпионата мира

Во вторник японская команда обыграла колумбийцев со счетом 2:1. Встреча прошла в Саранске. Осако стал автором победного гола.

Сборная Японии вышла в лидеры группы H, набрав три очка. Позднее во вторник в Москве на стадионе "Спартак" свой матч проведут команды Польши и Сенегала.

Японцы в следующем туре в Екатеринбурге 24 июня сыграет с командой Сенегала, колумбийцы в тот же день в Казани встретятся с поляками.