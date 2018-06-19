Временный консульский пункт Австралии открылся в Самаре перед матчем ЧМ с командой Дании

Ранее сообщалось, что Самару посетят более 7,5 тыс. австралийцев на матче группового этапа против Дании

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Временный консульский пункт Австралии открылся перед матчем сборной страны с командой Дании на чемпионате мира по футболу. Он расположился в одном из бизнес-центров в центре Самары, передает корреспондент ТАСС.

Возглавлять консульский пункт будет первый секретарь посольства Австралии в Москве Росс Хетерингтон, который прибыл в Самару. В пункте будет работать колл-центр для приема заявок и жалоб австралийцев. Он будет работать до 22 июня.

"Мы ожидаем очень много австралийцев в Самаре. Австралийцы любят хорошо проводить время, они уже побывали в Казани, я думаю, что радость и хорошее настроение они привезут и в Самару", - сказал Хетерингтон.

Ранее сообщалось, что Самару посетят более 7,5 тыс. австралийцев на матче группового этапа против Дании.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). Кроме игры между датчанами и австралийцами, в городе состоится матч Россия - Уругвай (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.