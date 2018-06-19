В Калининграде болельщикам будет помогать 86-летняя волонтер

Женщина знает испанский язык и будет работать на туристической стойке во время матча Испания - Марокко

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Более 500 городских волонтеров будут помогать болельщикам в ходе матча между сборными Испании и Марокко, который пройдет в Калининграде 25 июня. Среди них будет и 86-летняя волонтер, знающая испанский язык, сообщила журналистам во вторник глава Агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева.

"Самому взрослому нашему волонтеру 86 лет, женщина говорит на испанском и во время матча Испания - Марокко она будет работать на туристической стойке и помогать иностранным болельщикам, отвечать на их вопросы", - сказала Васильева.

Она добавила, что всего в Калининграде в рамках чемпионата мира задействовано 2,5 тыс. волонтеров. При этом, по словам Васильевой, около 80% волонтеров - это студенты и школьники. Почти все добровольцы из Калининграда и области, однако, по информации главы агентства, в регионе есть волонтеры и из других стран, например, из Англии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде запланировано четыре матча группового этапа, первая игра между командами Хорватии и Нигерии состоялась в субботу 16 июня, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватской команды. 22 июня на стадионе "Калининград" сыграют сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а заключительная игра в самом западном регионе нашей страны между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня.