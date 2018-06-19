Трансляция матча Англии с Тунисом стала самой популярной передачей года на британском ТВ

В момент пика трансляцию смотрели 18,3 млн человек, сообщает Би-би-си

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Трансляция стартового матча сборной Англии против команды Туниса на чемпионате мира по футболу в России стала самой популярной программой 2018 года. Как информирует во вторник Би-би-си, игру в Волгограде, которую телерадиовещательная корпорация показывала на своем первом канале в понедельник, в момент пика смотрели 18,3 млн человек, или 69,2% зрителей.

Еще рекордные 3 млн человек следили за матчем через интернет-приложение Би-би-си или на ее спортивном сайте. Это сделало программу самой популярной онлайн-трансляцией, когда-либо показанной корпорацией в прямом эфире.

Для сравнения: в мае свадьбу принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл по телевизору посмотрели 18 млн человек.

Победителем встречи стала сборная Англии. На матче, прошедшем на "Волгоград-Арене", был установлен рекорд посещаемости: за игрой с трибун наблюдали 41064 зрителя.