Приехавшие в Россию поклонники сборной Англии отметили дружественную атмосферу на чемпионате

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, посетившие в понедельник в Волгограде матч своей команды против сборной Туниса на чемпионате мира по футболу, возмутились, что из-за кампании в британской прессе число болельщиков из Англии на ЧМ-2018 в России оказалось неоправданно низким. Об этом пишет во вторник газета The Times, которая пообщалась с британцами, добравшимися до России.

"Пресса отпугивала всех от того, чтобы приехать [в РФ], а между тем тут все дружелюбно. У меня есть хороший друг, который ездит на все турниры, так жена сказала ему: "Ты не поедешь", - приводит издание слова 47-летнего поклонника английской команды Саймона Хаттера из Ноттингема.

"Я был в Марселе в 2016 году, когда это все началось (столкновения российских и английских болельщиков на чемпионате Европы - прим. ТАСС), и я сказал себе: "Я не поеду в Россию", но после этого я побывал на всех отборочных играх, и я подумал: "Нет, я еду". И я так рад, что сделал это", - добавил Саймон Хаттер.

Его 54-летний брат, Джон Хаттер, признался, что, прибыв в Россию, он поначалу боялся надевать майку английской команды, после чего убедился, что нужды в таких мерах предосторожности вовсе нет. "Когда мы вышли на улицу в воскресенье, мы не надевали майки сборной Англии, потому что мы опасались возможного насилия. Но потом мы увидели, что все относятся к нам настолько по-дружески, что сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) мы их надели", - сказал Джон Хаттер.

Почему английских болельщиков так мало

Он сожалеет, что многие английские болельщики не добрались до России и не видели победы со счетом 2:1 над тунисцами. "Мы были немного расстроены по поводу числа английских болельщиков, оно оказалось даже ниже, чем мы думали. Они все были напуганы", - сказал Хаттер. Это привело к тому, что на стадионе, как отмечает газета, было больше слышно тунисских поклонников футбола.

"Такое ощущение, что на каждого из наших болельщиков приходилось по семь тунисцев. Они были очень громкими, у них было много музыкальных инструментов, но, честно говоря, они казались абсолютно беззлобными", - заявил газете Кристин Нейлор из Лондона.

По данным ФИФА, до настоящего момента для английских болельщиков на турнире было зарезервировано около 34 тыс. билетов. Для сравнения, перед ЧМ в Бразилии в 2014 году их было более 51 тыс.

После отравления в английском Солсбери в начале марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон заявил о причастности к этому России, и объявил об отмене всех контактов на высоком уровне. В частности, было заявлено о том, что английские официальные лица и члены королевской семьи не посетят первенство в РФ.

В нескольких британских СМИ вслед за этим появилось довольно много публикаций негативного содержания о России и о том, насколько опасной для британских болельщиков может оказаться поездка в РФ. Москва всегда категорически отвергала обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.