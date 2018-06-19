Многие старались сделать селфи на фоне стадиона "Ростов-Арена"

Как рассказал Альфансо из Уругвая, который приехал в Россию поддержать свою сборную и уже успел посмотреть и Екатеринбург, и Ростов-на-Дону, ему здесь все нравится. "Я впервые в России. Особенно в Ростове хорошая погода, не то, что в Екатеринбурге, там было холодно. Сейчас прокатимся на теплоходе по реке, всей нашей командой. Пойдем завтра на матч", - сказал он.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Гости из Уругвая и Саудовской Аравии, которые за день до матча чемпионата мира по футболу приехали в Ростов-на-Дону, уже успели прогуляться по набережной Дона, прокатиться на теплоходе по реке и попробовать местную кухню. Об этом рассказали ТАСС сами болельщики.

Одни иностранцы катались на теплоходе, другие - гуляли по набережной, фотографировались с россиянами возле местных достопримечательностей. Многие старались сделать селфи на фоне стадиона "Ростов-Арена". Абдуллах Альхамет из Эр-Рияда также фотографировал своих друзей на набережной.

"Мы фотографируемся на фоне стадиона, реки. Нам все нравится, это первый наш день в России. Нам нравятся новые места. Пойдем на матч завтра, правда, на победу сборной не рассчитываем", - признался он.

А в это время болельщики из Уругвая пробовали местную кухню. Эдуардо из Уругвая со своими друзьями выбрали один из ресторанов с видом на реку. "Нам нравится русская еда, заказали курицу - вкусная. Виды очень красивые", - рассказал он. В местном кафе также уточнили, что были заказы на солянку и квас.

Как рассказала ТАСС президент ассоциации туриндустрии "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, кроме привычной им курицы и русской солянки, болельщики из Уругвая также пробуют и донскую уху. "Уругвайцы пельмени едят, уху, раков, окрошка им интересна", - сказала она.

ЧМ в Ростове

Первая игра ЧМ состоялась в Ростове-на-Дону 17 июня - сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа. В Ростове- на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.