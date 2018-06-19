Репортеров в Екатеринбурге угостили уральскими пельменями, но сперва попросили их налепить

Для болельщиков и журналистов перед ЧМ-2018 в городе разработали пешеходный маршрут "Гастрономическая миля"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Российским и иностранным журналистам в Екатеринбурге, приехавшим освещать матчи в самом восточном городе чемпионата мира по футболу, устроили мастер-класс по лепке уральских пельменей, передает корреспондент ТАСС. Во время кулинарных уроков, организованных в рамках тура "Гастрономическая миля", гостей, привыкших работать с ноутбуком, микрофоном и видеокамерой, научили лепить пельмени и вареники с различными защипами, а после угостили этими же блюдами, только приготовленными руками профессионалов.

"Будучи в России, я пробовал вареники и борщ - довольно вкусно. Когда я увидел, как здесь готовят пельмени, то сразу вспомнил о доме, в Италии мы делаем очень похожие тортеллини и равиоли", - рассказал ТАСС итальянский журналист Алессандро Либри.

Говоря об атмосфере крупнейшего города на Урале, он отметил, что, по его ощущениям, Екатеринбург - "особенный город со своим характером", не похожий на Москву и другие крупные города России. "А стадион "Екатеринбург-Арена" выглядит очень современно и креативно. По мне, он очень хорош", - добавил итальянский журналист.

"Гастрономическая миля" - пешеходный гастрономический маршрут, разработанный туроператорами для болельщиков и журналистов, которые приехали в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Он предполагает посещение клубов, пабов и баров, где можно посмотреть футбол и в то же время попробовать блюда уральской кухни.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А. В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).