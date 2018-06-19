Австралийские болельщики сыграли дружеский матч с самарскими любителями футбола

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу сборной Самарской области

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Австралийские болельщики и сборная Самарской области из числа ветеранов ФК "Крылья Советов", правительства Самарской области, команды ракетно- космического центра "Прогресс" и футболистов, выступающих в чемпионате Самары, сыграли дружеский матч на стадионе "Волга" в Самаре. Матч окончился счетом 10:8 в пользу сборной Самарской области, передает корреспондент ТАСС.

Матч проходил в четыре тайма. Каждая команда играла один тайм, болельщики менялись в добровольном порядке. Несмотря на зной на стадионе собралось более сотни человек, трибуны приобрели желтый цвет - цвет сборной Австралий. Российские болельщики принесли с собой барабаны и флаги, они пели "Катюшу" и другие песни.

На крыше здания, которое располагается рядом со стадионом, тоже расположились российские футбольные фанаты с флагами.

Судила матч инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Марина Мамаева из Самары. В беседе с журналистами она отметила, что увлеклась футболом еще в детстве. "Мне кажется, что это больше внимание к футболу. Люди заражены футболом, это самая популярная и доступная игра", - сказала она.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). В городе также пройдут матчи Дания - Австралия (21 июня), Россия - Уругвай (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.