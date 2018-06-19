Первый канал подтвердил отказ Василия Уткина комментировать матчи ЧМ-2018

В пресс-службе телеканала заявили, что с уважением относятся к частной жизни телекомментатора и призвали "не строить конспирологических версий" на этот счет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый канал подтвердил отказ комментатора Василия Уткина работать на следующих матчах чемпионата мира по футболу на ресурсах канала. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче сборных Португалии и Испании, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий", - пояснили в пресс-службе.

Представители Первого канала подтвердили, что гонорар комментатора, как он и анонсировал, будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход".

Ранее Уткин на канале в YouTube заявил, что не будет больше комментировать матчи мирового первенства на Первом канале. Причину своего решения он не озвучил.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники".