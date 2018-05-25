Парк футбола чемпионата мира откроется на Красной площади 21 июня

Вход будет бесплатным для всех болельщиков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира откроется в Москве на Красной площади 21 июня. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome.2018.com .

Как менялись талисманы чемпионатов мира по футболу

В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, матчи и розыгрыши призов. В церемонии открытия парка примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут послы чемпионата мира Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова.

21 июня в парке будет выставлен Кубок чемпионата мира. Вход в парк будет бесплатным для всех болельщиков.

В Москве уже работает площадка Фестиваля болельщиков, которая располагается на Воробьевых горах.