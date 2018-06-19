Главным арбитром встречи между сборными Франции и Перу назначен представитель ОАЭ Мохаммед Мохаммед

ТАСС, 19 июня. Равшан Ирматов из Узбекистана назначен главным арбитром матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистентами Ирматова будут Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервным судьей назначен Норберт Гауата, представляющий Французскую Полинезию. Матч пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.

Главным арбитром встречи между сборными Франции и Перу назначен представитель ОАЭ Мохаммед Мохаммед, его ассистентами - Мохамед Альхаммади, Хасан Альмахри. Резервным судьей будет замбиец Джанни Сиказве. Матч состоится 21 июня в Екатеринбурге.

На матч между сборными Дании и Австралии, который пройдет в Самаре в этот же день, главным арбитром назначен испанец Антонио Матеу. Ассистентами будут По Себриан и Роберто Диас. Резервным судьей назначен Бамлаку Вейеза из Эфиопии.