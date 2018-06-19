Василий Уткин сообщил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Об этом он сообщил на своем официальном канале в YouTube

ТАСС, 19 июня. Телекомментатор Василий Уткин в дальнейшем не будет комментировать на Первом канале матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил в видео, размещенном на портале YouTube.

Уткин заявил: "обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью".

Комментатор подчеркнул, что не намерен пояснять причины этого решения. "Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить, я прошу вас уважать мою частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность", - добавил он.

9 июня стало известно, что Уткин будет работать на матчах домашнего чемпионата мира на Первом канале. Телекомментатор отметил, что гонорар, полученный от работы на матчах, он потратит на благотворительность. В прямом эфире Первого канала Уткин прокомментировал матч Португалия - Испания (3:3), который прошел 15 июня в Сочи.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.