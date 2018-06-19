Приезд Хисако Такамады стал первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков Колумбии и Японии приехали в Саранск, где в эти минуты национальные сборные проводят матч на стадионе "Мордовия Арена". Болельщиков можно было заметить у стадиона уже с 09:00, передает корр. ТАСС. Японцы пытались скрыться от палящего солнца под зонтиками или в кафе. Колумбийцы, напротив, - в желтых футболках, завернутые в национальные флаги, гуляли вдоль стадиона небольшими группами и активно фотографировались на фоне спортивной арены. Встреча сборных Колумбии и Японии в групповом этапе проходит во вторник на стадионе "Мордовия Арена". Это второй матч, который принимает стадион в Саранске. Первая игра - матч между сборными Дании и Перу - закончилась победой датчан (1:0). Ранее сообщалось, что на матче 19 июня ожидается более 15 тыс. болельщиков из Колумбии и порядка 4-5 тыс. гостей из Японии. На матч - всей семьей Алехандра Рохас из Колумбии и ее супруг перуанец Марко Ортега приехали в Россию из США, чтобы поболеть за Колумбию. В поездку они взяли двоих детей - трехлетнюю Софию и двухлетнюю Саманту, которые во время разговора мирно спали в двухместной коляске. "Это здорово - путешествовать с детьми, хотя вряд ли они вспомнят что-то о чемпионате. Зато мы будем помнить и им расскажем", - сказал Марко.

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Он рассказал, что семья долго добиралась до Саранска. "Из Майами вылетели в Нью-Йорк, оттуда - в Прагу, затем пересели на самолет в Москву, потом был поезд до Саранска, куда мы добрались прошлой ночью. Но Россия уже нас очень впечатлила - гостеприимные люди, волонтеры, каждый полицейский здесь очень вежлив с нами. Саранск - прекрасный город, очень тихий, но при этом здесь есть где погулять большой компанией, а стадион просто замечательный", - добавил Марко. На вопрос, кто выиграет в сегодняшней игре, супруги в один голос говорят, что, конечно, Колумбия. "Мы очень хорошо выступили на чемпионате мира 2014 года, добрались до четвертьфинала, а сейчас команда стала еще сильнее и покажет это сегодня", - уверен Марко. За сборной Перу на чемпионате он тоже продолжает следить и переживать за нее. "Сборной Перу просто не повезло (она проиграла команде Дании со счетом 0:1, матч проходил 16 июня в Саранске - прим. ТАСС), но вы представьте - она прошла на чемпионат мира в первый раз за 36 лет", - сказал он. Футбол - игра непредсказуемая Инженер Филиппе и его друг, адвокат Хуан из Колумбии приехали на чемпионат мира в первый раз. "Мы редко ездим поболеть за сборную в другие страны - это дорого, да и далеко бывает, а еще нужно подгадать, чтобы случился отпуск на работе. Но в этот раз все совпало", - сказал ТАСС Филиппе. Друзья тоже уверены, что в матче с Японией колумбийцы выйдут победителями, но подчеркивают - футбол игра, полная неожиданностей. "Команды, которые у нас в группе - кроме Японии и Колумбии, это еще Польша и Сенегал, примерно похожи по уровню. Но колумбийцы все равно сильнее - у нас есть Хамес Родригес, Рамадель Фалькао, вратарь Хосе Куадрадо, и благодаря им мы сможем выиграть матч. Хотя футбол, вы знаете, игра непредсказуемая, взять хотя бы неожиданную победу Мексики над Германией", - считает Хуан. Родригеса и Фалькао в числе наиболее сильных игроков сборной Колумбии отметила еще одна болельщица из Колумбии по имени Татьяна. "Хочу сказать, что сборную мы с моим парнем поддерживаем на многих выездных матчах. Были в Бразилии, например", - рассказала она. Встреча японских болельщиков Саранск гостеприимно принял и колумбийских, и японских болельщиков. К встрече японских гостей в городе готовились основательно. 40 городских волонтеров прошли специальную языковую подготовку, организованную Японским центром Нижнего Новгорода. Они всегда готовы подсказать - куда сходить в Саранске, где лучше купить сувениры, каким транспортом воспользоваться. По словам городского волонтера Ирины Акмаевой, японские болельщики удивились, когда она заговорила на родном им языке. "Я помогла вызвать им такси. Мы общались в основном на английском, но, когда я перешла на японском, они очень удивились", - рассказала она ТАСС.

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