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19 июня, 16:12
Колумбийская семья, японская принцесса и тысячи болельщиков смотрят матч ЧМ в Саранске
Принцесса Японии Хисако Такамадо
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Приезд Хисако Такамады стал первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков Колумбии и Японии приехали в Саранск, где в эти минуты национальные сборные проводят матч на стадионе "Мордовия Арена". Болельщиков можно было заметить у стадиона уже с 09:00, передает корр. ТАСС.

Японцы пытались скрыться от палящего солнца под зонтиками или в кафе. Колумбийцы, напротив, - в желтых футболках, завернутые в национальные флаги, гуляли вдоль стадиона небольшими группами и активно фотографировались на фоне спортивной арены.

Встреча сборных Колумбии и Японии в групповом этапе проходит во вторник на стадионе "Мордовия Арена". Это второй матч, который принимает стадион в Саранске. Первая игра - матч между сборными Дании и Перу - закончилась победой датчан (1:0). Ранее сообщалось, что на матче 19 июня ожидается более 15 тыс. болельщиков из Колумбии и порядка 4-5 тыс. гостей из Японии.

На матч - всей семьей

Алехандра Рохас из Колумбии и ее супруг перуанец Марко Ортега приехали в Россию из США, чтобы поболеть за Колумбию. В поездку они взяли двоих детей - трехлетнюю Софию и двухлетнюю Саманту, которые во время разговора мирно спали в двухместной коляске. "Это здорово - путешествовать с детьми, хотя вряд ли они вспомнят что-то о чемпионате. Зато мы будем помнить и им расскажем", - сказал Марко.

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Он рассказал, что семья долго добиралась до Саранска. "Из Майами вылетели в Нью-Йорк, оттуда - в Прагу, затем пересели на самолет в Москву, потом был поезд до Саранска, куда мы добрались прошлой ночью. Но Россия уже нас очень впечатлила - гостеприимные люди, волонтеры, каждый полицейский здесь очень вежлив с нами. Саранск - прекрасный город, очень тихий, но при этом здесь есть где погулять большой компанией, а стадион просто замечательный", - добавил Марко.

На вопрос, кто выиграет в сегодняшней игре, супруги в один голос говорят, что, конечно, Колумбия. "Мы очень хорошо выступили на чемпионате мира 2014 года, добрались до четвертьфинала, а сейчас команда стала еще сильнее и покажет это сегодня", - уверен Марко.

За сборной Перу на чемпионате он тоже продолжает следить и переживать за нее. "Сборной Перу просто не повезло (она проиграла команде Дании со счетом 0:1, матч проходил 16 июня в Саранске - прим. ТАСС), но вы представьте - она прошла на чемпионат мира в первый раз за 36 лет", - сказал он.

Футбол - игра непредсказуемая

Инженер Филиппе и его друг, адвокат Хуан из Колумбии приехали на чемпионат мира в первый раз. "Мы редко ездим поболеть за сборную в другие страны - это дорого, да и далеко бывает, а еще нужно подгадать, чтобы случился отпуск на работе. Но в этот раз все совпало", - сказал ТАСС Филиппе.

Друзья тоже уверены, что в матче с Японией колумбийцы выйдут победителями, но подчеркивают - футбол игра, полная неожиданностей. "Команды, которые у нас в группе - кроме Японии и Колумбии, это еще Польша и Сенегал, примерно похожи по уровню. Но колумбийцы все равно сильнее - у нас есть Хамес Родригес, Рамадель Фалькао, вратарь Хосе Куадрадо, и благодаря им мы сможем выиграть матч. Хотя футбол, вы знаете, игра непредсказуемая, взять хотя бы неожиданную победу Мексики над Германией", - считает Хуан.

Родригеса и Фалькао в числе наиболее сильных игроков сборной Колумбии отметила еще одна болельщица из Колумбии по имени Татьяна. "Хочу сказать, что сборную мы с моим парнем поддерживаем на многих выездных матчах. Были в Бразилии, например", - рассказала она.

Встреча японских болельщиков

Саранск гостеприимно принял и колумбийских, и японских болельщиков. К встрече японских гостей в городе готовились основательно. 40 городских волонтеров прошли специальную языковую подготовку, организованную Японским центром Нижнего Новгорода. Они всегда готовы подсказать - куда сходить в Саранске, где лучше купить сувениры, каким транспортом воспользоваться.

По словам городского волонтера Ирины Акмаевой, японские болельщики удивились, когда она заговорила на родном им языке. "Я помогла вызвать им такси. Мы общались в основном на английском, но, когда я перешла на японском, они очень удивились", - рассказала она ТАСС.

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Жители Саранска говорят, что болельщики из Японии ведут себя очень сдержанно: сидят в кафе и ходят по сувенирным магазинам. "Им интересны, скорее, сувениры, связанные с культурой страны, в которую они приехали, а не фанатская атрибутика - ее покупают, в основном, латиноамериканцы. Японцы покупают футболки, при этом долго их примеривают, берут статуэтки на память", - рассказал ТАСС продавец одного из сувенирных магазинов Саранска.

Для сборной Японии и болельщиков из этой страны, равно как и для россиян, матч с командой Колумбией примечателен тем, что его посещает принцесса Хисако Такамадо. Начиная с 1998 года, она приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Поездка принцессы стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. Член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

Перед матчем принцесса уже посетила музей им. Степана Эрьзи и вручила его работникам вымпел, приуроченный к официальному визиту на чемпионат. А после матча она посетит Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина. Там принцессе планируют показать зал этнографии и выставку, где собраны плакаты чемпионатов мира по футболу с 1930 года. Гостье также планируют подарить книгу о культуре Мордовии и работу резчика по дереву.

Соревнования по чеканке мяча

Готовиться к матчу с раннего утра и даже с вечера начали не только болельщики, но и весь Саранск. Вечером 18 июня перед городским пресс-центром постелили зеленую ткань в качестве импровизированного футбольного газона, чтобы утром во вторник юные футболисты показали зрителям свое мастерство в ведении мяча. По словам старшего тренера Алексея Федюнина, многие ребята уже сходили или еще сходят с родителями на матчи чемпионата. Но не только ради развлечения - после наиболее знаковых матчей с наставниками они обсуждают игру футболистов.

"Они ходили на открытую тренировку игроков сборной Панамы, у них было задание выучить, как зовут игроков, но с этим они тяжело справились, запомнили только Романа Торреса, зато многих наших футболистов они хорошо знают", - рассказал ТАСС Федюнин.

Во время тренировки к ребятам подошли болельщики Колумбии - сначала, чтобы сфотографироваться, но потом кто- то дал колумбийцам из толпы мяч. Один из болельщиков не замешкался и начал уверенно чеканить удары под возгласы одобрения детей, на 35 ударах он остановился. "Я тоже так могу", - крикнул один из юных футболистов и подхватил эстафету. У него получилось набить 80 раз, зрители из разных стран аплодировали победителю.

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