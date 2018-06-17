Тренер: несколько мексиканских футболистов играли против команды Германии на ЧМ с гриппом

В воскресенье сборная Мексики обыграла команду Германии, которая является действующим чемпионом мира, со счетом 1:0

ТАСС, 19 июня. Несколько игроков сборной Мексики по футболу заболели гриппом перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии. Об этом рассказал главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио, чьи слова приводит телеканал ESPN.

Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира немцев и на поле, и на трибунах

В воскресенье сборная Мексики обыграла команду Германии, которая является действующим чемпионом мира, со счетом 1:0.

"Несколько наших футболистов чувствовали себя плохо, потому мы произвели ряд замен во втором тайме. У нас есть возможность дать игрокам восстановиться не только после игры, но и после охватившего команду вируса гриппа", - заявил тренер.

Следующий матч мексиканцы проведут с командой Южной Кореи 23 июня в Ростове-на-Дону. В турнирной таблице группы F сборная Мексики делит первое место с командой Швеции, которая в первом туре обыграла южнокорейцев со счетом 1:0.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.