Три компании в Петербурге незаконно использовали символику ЧМ-2018

Нарушителям будут назначены административные штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС России нашло первые в этом году нарушения законодательства, связанные с незаконным использованием символики чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления.

"Сегодня, 19 июня 2018 года, Санкт-Петербургское УФАС России признало сразу три факта незаконного использования символики FIFA. В действиях компаний установлено нарушение ст. 14.6 и 14.8 Закона о защите конкуренции. Кроме этого, нарушителям будут назначены административные штрафы, размер которых в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это первые установленные в этом году нарушения антимонопольного закона, связанные с чемпионатом, в Петербурге.

Как уточняется, среди нарушивших законодательство оказались агентство недвижимости Engel&Volkers (ООО "АБ Консалтинг. Брокеридж"), которое незаконно использовало эмблемы чемпионата в рекламной акции, сеть магазинов Stop Express проводила маркетинговую акцию, использовав в названии акции обозначения "мундиаль" и "чемпионат мира по футболу 2018", а клуб Aurora concert hall (ООО "Платинум") при организации фестиваля дружбы народов России и Нигерии, посвященного чемпионату мира по футболу, разместил баннер с изображением символики ФИФА, в частности world cup.

ТАСС на момент публикации не обладает комментариями компаний.

Согласно федеральному законодательству, использование символики чемпионата должно быть согласовано с Международной федерацией футбола (ФИФА) или оргкомитетом "Россия-2018".

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей.