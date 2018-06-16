День Исландии пройдет центре международного культурного обмена в Волгограде 22 июня

В рамках мероприятия состоится кинопоказ, выставка фотографий и фанатской атрибутики, а также уникальное музыкальное состязание - баттл между казаками и викингами

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. В центре международного культурного обмена в Волгограде 22 июня пройдет День Исландии, приуроченный к матчу чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В рамках мероприятия состоится кинопоказ, выставка фотографий и фанатской атрибутики, а также уникальное музыкальное состязание - баттл между казаками и викингами. Почетной гостьей центра международного культурного обмена станет посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.

Жители и гости Волгоградской области смогут в неформальной обстановке пообщаться с фанатами исландской сборной, узнать о традициях футбольных болельщиков, посмотреть фотовыставку "Исландия глазами россиян" фотографов Алексея Сорокина и Сергея Комлева. Во время кинопоказа гости мероприятия увидят музыкальный фильм "Кричащие шедевры", который рассказывает об истории исландского рока.

Ранее в преддверии своего стартового матча на чемпионате мира против сборной Аргентины (1:1) исландские фанаты устроили праздник в московском парке Зарядье.

Матч Исландия - Нигерия состоится 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена".