Компания из фонда "Сколково" создала платформу для онлайн-трансляций матчей ЧМ-2018

Чем больше пользователей онлайн, тем выше качество трансляции, к тому же, бесперебойная технология снижает затраты на передачу изображения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Платформу, которая позволяет обеспечивать интернет-трансляции самых зрелищных матчей ЧМ-2018, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, в высоком качестве HD без задержек, перерывов в трансляции и снижения качества картинки разработал резидент "Сколково" компания Teleport Media. Об этом во вторник сообщает пресс- служба инновационного центра.

Платформа распределенной доставки контента Teleport WebRTC Live Streaming позволяет медиакомпаниям не только улучшить качество вещание, но и снизить затраты на передачу "картинки": нагрузку на сети во время трансляций снижается за счет распределения видеоконтента между зрителями. В результате, чем больше пользователей онлайн, тем выше качество трансляции и тем больше экономия на доставке медиаконтента.

"При этом ни один российский или международный телеканал, использующий технологию Teleport WebRTC Live Streaming, не несет никаких затрат для дополнительного развития инфраструктуры. Более 75% современных браузеров и устройств уже поддерживают протокол WebRTC, который позволяет соединять браузеры друг с другом и передавать файлы между ними напрямую без участия CDN. Последний, например, используется во всех сервисах конференц-связи, телефонии и вебинаров", - поясняется в сообщении.

Руководитель направления "Технологии информационной безопасности" ИТ кластера Фонда "Сколково" Антон Иванов считает, что опыт поддержки онлайн-вещания ЧМ-2018 - хороший способ для Teleport Media продемонстрировать свои способности.

"Это позволит расширить преимущество перед конкурентами и даст возможность привлечь иностранных заказчиков, что положительно скажется на технологическом развитии решения и подарит зрителям качественную картинку важных событий, а заказчикам - положительные отзывы и экономию ресурсов", - сказал Иванов, слова которого приводятся в сообщении.