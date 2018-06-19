На третьей минуте матча после выхода один на один вратарь сборной Колумбии отразил удар, последовало добивание, и полузащитник Карлос Санчес преградил путь мячу рукой

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Красная карточка была показана полузащитнику сборной Колумбии Карлосу Санчесу в матче с японцами и стала первой на чемпионате мира по футболу в России. Матч между сборными Колумбии и Японии проходит в Саранске.

На третьей минуте матча после выхода один на один вратарь сборной Колумбии Давид Оспина отразил удар, последовало добивание, и Санчес преградил путь мячу рукой. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.

Идет первый тайм, счет 1:0 в пользу сборной Японии.

Это удаление стало вторым в истории чемпионатов мира по быстроте с начала матча. В 1986 году во встрече группового этапа с командой Шотландии игрок сборной Уругвая Хосе Батиста был удален 56-й секунде.