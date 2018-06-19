Британские букмекеры считают сборную России фаворитом в матче ЧМ-2018 с египтянами

По оценкам Ladbrokes и William Hill, вероятность того, что команда одержит вторую подряд победу на домашнем первенстве, составляет почти 48%

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британские букмекеры считают сборную России фаворитом в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Египта. Об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании Ladbrokes ("Лэдброукс") и William Hill ("Уильям Хилл"). По оценкам обеих контор, вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова одержит вторую подряд победу на домашнем первенстве, составляет 21/20 или в процентном выражении почти 48%. Шансы на то, что соперники россиян, руководимые главным тренером аргентинцем Эктором Купером, смогут на стадионе "Санкт-Петербург" записать на свой счет первые три очка в турнире, составляют 29/10 или 25% у Ladbrokes и чуть ниже - 24% - у William Hill. Вероятность ничейного исхода встречи оценивается в 33%.

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