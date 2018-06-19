Британские букмекеры считают сборную России фаворитом в матче ЧМ-2018 с египтянами

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британские букмекеры считают сборную России фаворитом в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Египта. Об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании Ladbrokes ("Лэдброукс") и William Hill ("Уильям Хилл").
По оценкам обеих контор, вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова одержит вторую подряд победу на домашнем первенстве, составляет 21/20 или в процентном выражении почти 48%. Шансы на то, что соперники россиян, руководимые главным тренером аргентинцем Эктором Купером, смогут на стадионе "Санкт-Петербург" записать на свой счет первые три очка в турнире, составляют 29/10 или 25% у Ladbrokes и чуть ниже - 24% - у William Hill. Вероятность ничейного исхода встречи оценивается в 33%.
Рассматривают британские любители ставок и возможность того, что российский полузащитник Денис Черышев, отметившийся дублем в стартовом матче ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии (5:0), вновь поразит ворота соперника. Вероятность этого, согласно Ladbrokes, составляет 26%. Шансы того, что на свой счет гол запишет нападающий египтян Мохаммед Салах чуть выше - 34%.
При этом в целом британские букмекеры полагают, что в игре отличатся обе команды. Вероятность того, чтобы обе сборные забьют, составляет 46%.
Наиболее вероятным исходом матча с вероятностью в 20% William Hill называет победу российской команды с минимальным счетом, на втором месте идет ничья со счетом 1:1 - 17%. Человек же, поставивший на повторение результата матча сборной России с командой Саудовской Аравии (5:0), может выиграть в 80 раз больше поставленной суммы.
Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт- Петербурге (начало - 21:00 мск).