За сборную России будут болеть и в самой высокогорной "фан-зоне" страны - селе Куссу Ирафского района в Северной Осетии, сообщил ТАСС руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Жители города Алагир в Северной Осетии, уроженцем которого является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, соберутся вместе, чтобы поболеть за родную команду в ее сегодняшней игре против Египта. В единственном на весь 20-тысячный райцентр кинотеатре "Комсомолец", а также в районном ДК будут организованы массовые просмотры матча. Об этом ТАСС сообщил Михаил Гогаев - главный тренер футбольного клуба "Спартак" (Алагир), где Черчесов начинал спортивную карьеру.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге в 21:00. В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).

Болеть за земляков

"За нашу сборную в игре с Египтом будет болеть весь Алагир. В кинотеатре "Комсомолец" и районном доме культуры будут организованы массовые просмотры. Иначе и быть не может, ведь в сборной выступают два осетина - вратарь Владимир Габулов и полузащитник Алан Дзагоев. А наш алагирец Черчесов возглавил сборную. Ждем только победы!" - сказал Гогаев.

По его словам, Черчесов "с детства был очень терпеливым и целеустремленным, с колоссальной силой воли". "Он всего добился своим трудом, мы в него верим и гордимся им", - сказал собеседник агентства. Родственники тренера будут болеть в узком семейном кругу, однако, как рассказал ТАСС племянник Черчесова Давид Гагиев, многие представители фамилии решили поддержать его лично и отправились в Петербург следить за игрой на стадионе.

Самая высокогорная "фан-зона"

За сборную России будут болеть и в самой высокогорной "фан-зоне" страны - селе Куссу Ирафского района в Северной Осетии, сообщил ТАСС руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов. На высоте 1770 м над уровнем моря жители села соберутся перед телевизором в доме местного жителя Александра Чегаева.

Перед игрой хозяин по давнему обычаю устроит "куывд" - накроет стол с тремя пирогами, над которыми под напиток нартов вознесут молитвы с просьбами о победе российских футболистов.

"Куссу принял эстафету у самого высокогорного в республике села Камунта, где в прошлый раз перед игрой со сборной Саудовской Аравии также старейшины вознесли молитвы над тремя пирогами за победу наших футболистов. Надеемся, что и в этот раз молитвы будут услышаны", - заключил Карданов.