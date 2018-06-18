Искусственный интеллект спрогнозировал выход сборной России по футболу из группы на ЧМ

Ранее студент Пермского госуниверситета также создал нейросеть, которая определила победителя турнира

ТАСС, 19 июня. Искусственный интеллект сделал прогноз, согласно которому сборная России выйдет из группы на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает испанская газета Expansion.

Искусственный интеллект был создан группой ученых из Германии и Бельгии. Алгоритмическая модель учитывает не только характеристики отдельных игроков сборной, но и население страны, и уровень ее ВВП. Используя вышеперечисленные данные, искусственный интеллект смоделировал чемпионат мира по футболу 100 тысяч раз, чтобы выяснить, какие команды имеют больше шансов на успех.

По прогнозам искусственного интеллекта, из группы А с первого места выйдет сборная Уругвая, со второго - России; из группы В - Испании и Португалии; из группы С - Франции и Дании; из группы D - Аргентины и Хорватии; из группы E - Бразилии и Швейцарии; из группы F - Германии и Швеции; из группы G - Бельгии и Англии; из группы H - Колумбии и Польши. Согласно приведенным данным, больше всего шансов на победу у сборной Испании. Вслед за ней - у команд Германии, Бразилии, Франции, Бельгии и Аргентины.

Ранее в Перми студент четвертого курса физфака Пермского госуниверситета Виктор Закопайло также создал нейросеть, которая определила победителя первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. По ее подсчетам, победителем турнира станет сборная Германии, а сборная России не выйдет из группы.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт- Петербурге (начало - 21:00 мск). В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1). Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.