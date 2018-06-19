Тренер: сборная Сербии сделает все возможное, чтобы досрочно выйти в плей-офф ЧМ

В первом матче группового этапа сербская сборная обыграла команду Коста-Рики и стала единоличным лидером группы Е

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии будут играть на победу в матче с командой Швейцарии, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам заявил ассистент главного тренера сборной Любиша Ранкович.

В первом матче группового этапа сербская сборная обыграла команду Коста-Рики (1:0) и стала единоличным лидером группы Е, после того, как сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (1:1).

"Сборная Швейцарии - агрессивная команда, которая любит играть в прессинг. Швейцарцы физически сильные и хорошо исполняют стандарты, но я уверен в наших игроках, - сказал Ранкович. - У нас получился хороший старт в России, и, учитывая, что в последнем туре придется играть с бразильцами, в игре со Швейцарией надо играть на победу и сделать все, чтобы выйти из группы досрочно".

Во втором туре сербские футболисты встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами.