О Хурцилаве

Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР отметил, что из матчей первого тура ЧМ наиболее яркое впечатление произвела игра сборных Португалии и Испании

ТБИЛИСИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. На чемпионате мира 2018 года по футболу в России нет явных фаворитов. Такое мнение высказал ТАСС бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртаз Хурцилава.

"И до начала чемпионата мира, и сейчас, в конце первого тура, могу сказать, что на нынешнем турнире нет явных фаворитов, поэтому трудно прогнозировать, сборные каких стран сумеют пробиться в полуфинал и финал первенства, - сказал 75-летний Хурцилава. - Качество игры ряда ведущих сборных оставляет желает лучшего. Взять, к примеру, сборную Германии. Я знал, что в германской сборной нынешнего состава нет таких звезд, которые раньше были у этой команды, но качество игры сборной ФРГ в матче с Мексикой (0:1) меня просто разочаровало, возможно, в ходе чемпионата германская команда прибавит в игре".

Он отметил, что из матчей первого тура ЧМ наиболее яркое впечатление произвела игра сборных Португалии и Испании (3:3). "Это был красивый, напряженный и драматический матч. Сборную Испании в этой игре подвел голкипер [Давид де Хеа]. Считаю, что второй гол, забитый Криштиану Роналду, вратарь испанской сборной обязан был не пропустить, и в третьем пропущенном мяче голкипер испанцев не совсем правильно выбрал позицию", - заявил бывший футболист.

Касаясь игры сборной России и шансов на выход в следующий этап ЧМ, Хурцилава сказал: "В матче с Саудовской Аравией сборная России одержала заслуженную и крупную победу [5:0], хотя, на мой взгляд, игроки и тренеры должны понимать, что в этом матче команда допустила ряд серьезных промахов, ошибок, которые не использовали футболисты Саудовской Аравии. Если игроки и тренеры сборной России извлекут уроки из этих ошибок и усилят игру, то тогда у команды есть шансы на победу в сегодняшнем матче с Египтом, командой, которая сильнее сборной Саудовской Аравии", - сказал Хурцилава.

Он отметил, что в сборной России в последние годы ему очень нравится игра Алана Дзагоева. "Дзагоев - очень техничный, мыслящий футболист, отлично видящий поле, играющий с импровизацией. К сожалению, в первом матче ЧМ он получил травму, надеюсь, что он сможет еще сыграть на этом турнире и порадовать зрителей техничной игрой", - отметил Хурцилава. Ранее стало известно, что Дзагоев не сыграет на групповом этапе ЧМ, но может успеть восстановиться к плей- офф, если россияне туда выйдут.

Хурцилава дал также оценку уровню организации ЧМ-2018. "Я как футболист [в составе сборной СССР] присутствовал на церемониях открытия мирового первенства [в 1966 году в Лондоне и 1970 году в Мехико], смотрел по телевидению церемонии открытия последующих чемпионатов, скажу, что открытие в Москве было очень красивым. То, что мы слышим и видим об организации нынешнего чемпионата, дает основание говорить о том, что первенство организовано на солидном уровне", - заявил ветеран.

О Хурцилаве

Хурцилава - вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр - 1972 в составе сборной СССР, за которую играл в 1964-1974 годах. Выступал за тбилисское "Динамо" (1960-1975). После завершения карьеры футболиста 25 лет работал тренером в разных клубах Грузии, был наставником молодежной сборной страны, работал помощником главного тренера национальной сборной Грузии, в 2010-2015 годах работал в Федерации футбола Грузии.