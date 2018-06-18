Футболист Миливоевич: сборная Сербии имеет хорошие шансы на выход в плей-офф ЧМ

В первом матче группового этапа сербская сборная обыграла команду Коста-Рики и стала единоличным лидером группы Е

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Бразильцы остаются фаворитами группы, но у сборной Сербии хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом заявил полузащитник Лука Миливоевич, отвечая на вопрос ТАСС.

В первом матче группового этапа сербская сборная обыграла команду Коста-Рики (1:0) и стала единоличным лидером группы Е. В другой встрече группы сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (1:1).

"Если честно, я думал, что бразильцы выиграют у швейцарцев. Но что ж, мы лидеры группы, у нас хорошая позиция чтобы выйти в плей-офф, - сказал Миливоевич.- Если мы выиграем в пятницу, то у нас хорошие шансы выйти с первого места. Но тут многое зависит от того, как будут выглядеть бразильцы".

"Мне кажется, именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко", - добавил игрок.

Во втором туре сербские футболисты встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами. По словам полузащитника, сербская сборная хорошо знает соперника и ожидает непростой игры. "Очень хорошо знаем швейцарскую сборную. Они очень хороши как команда, и матч с Бразилией это показал. Но мы будем играть на победу", - заявил Миливоевич.