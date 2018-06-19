Нойер: смена обстановки и переезд в Сочи пойдет на пользу сборной Германии по футболу

Сборная Германии проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки", вечером команда отправится в Сочи для подготовки к матчу против шведов

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Переезд сборной Германии в Сочи для подготовки к матчу второго тура чемпионата мира против команды Швеции пойдет на пользу футболистам в психологическом плане. Такое мнение на пресс-конференции высказал вратарь немецкой команды Мануэль Нойер.

Сборная Германии проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируется на поле спортивной базы ЦСКА. Во вторник немецкая команда провела очередную тренировку. Вечером команда отправится в Сочи для подготовки к матчу второго тура чемпионата мира против команды Швеции, который состоится 23 июня.

"Считаю, что смена обстановки и переезд команды в Сочи для подготовки к матчу против команды Швеции пойдет нам на пользу и в первую очередь в моральном плане. Сам я в Сочи не был, но знаю, что команда там тренировалась на Кубке конфедераций и там есть все условия для подготовки, плюс ко всему эта база стала для нашей команды счастливой год назад (сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций - 2017 - прим. ТАСС)", - сказал Нойер.

Действующие чемпионы мира в воскресенье потерпели поражение от мексиканцев со счетом 0:1 в своем первом матче турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Мексиканцы воспользовались нашими ошибками и за счет контратак добились положительного результата. Мы об этом неоднократно говорили еще после матча против команды Саудовской Аравии. Основной проблемой, на мой взгляд, стала недооценка соперника и не совсем уверенная игра наших лидеров. Считаю, что на данный момент не стоит делать из этого катастрофу, и хочу заверить, что следующий матч футболисты сборной Германии проведут на пределе своих возможностей", - добавил вратарь.

Также Нойер сравнил поражение от команды Мексики и матч 1/8 финала чемпионата мира 2014 года против сборной Алжира (2:1 доп.вр.), назвав их сигналами к пробуждению. "Я прекрасно помню матч 1/8 финала чемпионата мира 2014 года против Алжира. Тогда мы получили эмоциональную встряску и сигнал к пробуждению, такая же встряска у нас произошла и после поражения от мексиканцев. Что было после эмоционального пробуждения в 2014 году, все прекрасно знают", - заключил Нойер.