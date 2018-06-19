Колумбийский волонтер с русским именем осуществил мечту отца, прилетев в Россию на ЧМ-2018

Для Владимира нынешний чемпионат не первый - четыре года назад волонтер трудился на предыдущем мировом первенстве в Бразилии

"Мой отец так сильно любил Россию, что назвал меня Владимиром, а моего брата - Андреем. Он очень хотел посетить вашу страну, и вот сейчас я исполнил его мечту - приехал к вам волонтером на футбол", - сказал рассказал Марко корр. ТАСС.

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Волонтер из Колумбии Владимир Хуан Марко, прилетевший в Россию поработать на первом в истории страны домашнем чемпионате мира по футболу, осуществил мечту своего отца, заочно влюбленного в огромную далекую страну в Северном полушарии и мечтавшего побывать в Москве.

Впрочем, для колумбийского Владимира нынешний чемпионат не первый - четыре года назад волонтер трудился на предыдущем мировом первенстве в Бразилии.

"В России я буду работать в микст-зоне "Волгоград Арены". Это такая площадка под стадионом, где футболисты, уходя с матча, имеют возможность пообщаться с журналистами. Мы работаем в плотной связке с командой ФИФА - все время на связи через специальные рации. Думаю, мне поручили эту работу, потому что у меня уже есть опыт волонтерства и я владею тремя языками: родным испанским, португальским и английским", - сказал Марко, добавив, что за несколько недель в России попробует по максимуму освоить и русский язык.

"Мне нравится ваша страна, хоть она и очень отличается от моей во многих аспектах... А вот девушки у вас очень красивые, как и на моей родине", - улыбнулся колумбиец.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе "Волгоград Арена" 18 июня прошел матч группового турнира между сборными Туниса и Англии (1:2). В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.