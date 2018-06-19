Российский волонтер удивил футболистов сборной Швеции поздравлением на их родном языке

Волонтер Алексей Лебедев поздравил шведов с победой над южнокорейцами на тренировке команды в Геленджике

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты шведской сборной были удивлены тем, что во вторник на тренировке в Геленджике на шведском языке прозвучали гимн королевства и поздравления в честь их победы над сборной Южной Кореи в первом матче чемпионата мира. Этот эпизод был показан телеканалом SVT.

Автор поздравления и исполнитель - волонтер Алексей Лебедев. "Нет, я живу не в Швеции, а в Москве. Я учу шведский уже 9 лет. Интерес к языку у меня появился благодаря конкурсу песни "Евровидение" и Молли Санден (шведская певица, которая в 2006 году представляла свою страну на детском конкурсе в Бухаресте - прим. ТАСС)", - рассказал Алексей.

В своем первом матче шведы выиграли у сборной Южной Кореи со счетом 1:0. Встреча прошла 18 июня в Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Швеции в группе F также сыграет с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).