Фалькао вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч ЧМ-2018 с японцами

Матч группы H пройдет во вторник в Саранске

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий Радамель Фалькао вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Японии. Встреча группы H пройдет в Саранске.

Стартовый состав сборной Колумбии: вратарь Давид Оспина, защитники Оскар Мурильо, Сантьяго Ариас, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, полузащитники Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Джефферсон Лерма, нападающие Радамель Фалькао, Хосе Искьердо. В стартовый состав колумбийской команды не вошел полузащитник немецкой "Баварии" Хамес Родригес. Ранее он из-за повреждения пропускал тренировки сборной, но в понедельник занимался в общей группе, главный тренер национальной команды Хосе Пекерман сообщал, что вопрос участия игрока в матче с японцами решится после дополнительного медицинского осмотра.

Стартовый состав сборной Японии: вратарь Эйдзи Кавасима, защитники Гэн Сёдзи, Юто Нагатомо, Хироки Сакаи, Майя Йосида, полузащитники Гаку Сибасаки, Гэнки Харагути, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Макото Хасебе, нападающий Юя Осако.

Начало матча - в 15:00 мск.