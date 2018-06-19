Смоленский губернатор объявил выговор заместителю за отсутствие фан-зоны для просмотра ЧМ

Лев Платонов получил дисциплинарное взыскание

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский объявил выговор своему заместителю Льву Платонову за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Причина - чиновники не организовали в Смоленске фан-зону для болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Дисциплинарное взыскание вице-губернатор Лев Платонов получил за невыполнение поручения главы региона об организации в Смоленске открытой площадки для трансляции чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Принимая решение о применении дисциплинарного взыскания, Алексей Островский руководствовался тем, что Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства, и Смоленская область наравне с другими регионами страны присоединилась к этому большому спортивному празднику. Однако, по словам губернатора, из-за крайне низкой исполнительской дисциплины своих подчиненных создать смолянам и гостям города комфортные условия для просмотра трансляций в полной мере, соответствующей уровню события, не удалось", - сказали в пресс-службе.

В апреле этого года губернатор Островский в ходе совещания членов администрации Смоленской области поручил организовать работу по установке в Центральном парке культуры и отдыха "Лопатинский сад" экранов для трансляции ЧМ-2018. "Также там должны были разместиться посадочные места для болельщиков и точки общественного питания", - уточнили в пресс-службе.