Нойер: каждый следующий матч для сборной Германии на ЧМ-2018 будет финальным

Действующие чемпионы мира в воскресенье потерпели поражение от мексиканцев со счетом 0:1 в своем первом матче турнира

Действующие чемпионы мира в воскресенье потерпели поражение от мексиканцев со счетом 0:1 в своем первом матче турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после поражения от команды Мексики каждый следующий матч на чемпионате мира будет иметь статус финального. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

"В нашей сборной есть футболисты, за плечами которых несколько турниров начиная от чемпионата мира и заканчивая Кубком конфедераций. У нас нет индивидуальной ответственности - мы команда и отвечаем за результат командой. После этого поражения мы должны бросить вызов в первую очередь самим себе, все прекрасно понимают, что стоит на кону. Каждый следующий матч для футболистов сборной Германии будет финальным", - сказал Нойер.

Сборная Германии проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА. Во вторник немецкая команда провела очередную тренировку.

"Мы постоянно говорим о результатах выступления нашей команды - за обедом, ужином, собираемся после тренировки. Например, сегодня был очень жесткий и неприятный разговор относительно текущего положения дел в группе на чемпионате мира. Я считаю, что это очень хорошие мероприятия, так как игроки могут высказаться, если у них что-то накипело. Очень важно, что мы поддерживаем философию тренера и хотелось бы заверить, что в матче против Швеции мы покажем другую игру", - добавил Нойер.

В следующем матче сборная Германии в рамках группы F сыграет с командой Швеции 23 июня в Сочи.