Бразильцы направили запрос в ФИФА в связи с неиспользованием VAR в матче со швейцарцами

Бразильские игроки утверждали, что Стивен Цубер в эпизоде с голом швейцарцев толкнул защитника сборной Бразилии Миранду

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бразильская футбольная конфедерация направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос в связи с неиспользованием системы видеопомощи судьи (VAR) в двух спорных моментах матча чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье бразильцы сыграли вничью со швейцарцами со счетом 1:1 в матче группы E. Бразильские игроки утверждали, что Стивен Цубер в эпизоде с голом швейцарцев толкнул защитника сборной Бразилии Миранду. Также по мнению бразильской стороны форвард Габриэль Жезус в одном из эпизодов был атакован в штрафной с нарушением правил. Ни один из эпизодов не был рассмотрен с помощью VAR.

"Бразильская футбольная конфедерация требует от ФИФА объяснить причины, по которым VAR не был использован в ключевых моментах игры", - говорится в запросе бразильцев.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.