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20 июня, 10:15
Почему бразильцы теряют интерес к футболу
© Fabio Teixeira/NurPhoto via Getty Images
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За несколько дней до начала чемпионата мира по футболу центр изучения общественного мнения Datafolha ("Датафолья") провел опрос про отношение бразильцев к турниру. Результаты исследования удивили: более половины жителей страны, подарившей миру Пеле и Гарринчу, заявили о полном отсутствии интереса к турниру. В Бразилии, где футбол — это почти религия, столь низкий интерес болельщиков к чемпионату был зафиксирован впервые за всю историю существования соответствующей статистики.

Местные аналитики ломают голову над тем, как объяснить возникшую тенденцию. Как правило, называется сразу несколько причин: сложная экономическая ситуация, политическая нестабильность, коррупционные скандалы. Кроме того, бразильские болельщики еще не оправились после проигрыша сборной со счетом 7:1 на домашнем чемпионате мира в 2014 году.

На фоне безработицы

Первый фактор, который в Бразилии упоминают в попытке объяснить падение интереса к футбольному первенству, — это сложная экономическая ситуация.

В 2015–2016 годах страна переживала рецессию, в результате которой национальный ВВП ежегодно сокращался на 3,5%. Это падение экономики стало самым продолжительным за всю историю Бразилии.

По итогам 2017 года национальный ВВП вырос на 1%, однако местные жители пока не успели почувствовать на себе это улучшение. Безработица в стране остается на уровне 12,9–13,1%. По последним данным, более 13,4 млн человек испытывают проблемы с трудоустройством. Многие из тех, кто сохранил работу, трудятся в тяжелых условиях на низкооплачиваемых рабочих местах.

Социальная напряженность периодически перетекает в масштабные уличные протесты. В конце мая государственная нефтегазовая корпорация Бразилии Petrobras ("Петробраз") объявила о повышении тарифов на дизельное топливо, что спровоцировало массовую забастовку дальнобойщиков. Эта акция привела к дефициту базовых товаров по всей территории страны, падению биржевого индекса. Кроме того, протесты ускорили рост курса доллара по отношению к реалу. И даже смена руководства в Petrobras не изменила ситуацию к лучшему. Аналитики пересмотрели свои прогнозы по инфляции в сторону увеличения, хотя еще несколько месяцев назад правительство республики говорило о сдерживании роста цен как об одном из своих самых заметных достижений.

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В этих условиях футболисты национальной сборной, которые получают многомиллионные гонорары не только за игру, но и за съемки в рекламе, стали вызывать если не меньше симпатии, то меньше сочувствия. Многим бразильцам все сложнее дается солидарность со спортсменами-звездами, которые живут в совершенно иной реальности по сравнению с подавляющим большинством сограждан. Масла в огонь подливают и местные СМИ, которые, по всей видимости, не замечают или не хотят замечать наметившуюся тенденцию, продолжая сотнями печатать материалы про новую прическу нападающего Неймара. В условиях пусть и временно, но все же захватившего страну пессимизма такие публикации постепенно начинают вызывать раздражение у аудитории.

Предвыборная повестка

Внимание бразильцев от футбольного соперничества все чаще отвлекают не менее драматичные политические баталии. Уже в октябре в стране пройдут всеобщие, то есть президентские, парламентские и губернаторские, выборы. И хотя официально избирательная кампания пока не началась, обсуждение возможных кандидатов активно ведется и в личных беседах в кругу знакомых, и в социальных сетях. Правда, и здесь без футбольной темы полностью не обходится.

Политические противники прежнего руководства Бразилии до сих пор критикуют его за решение провести футбольное первенство 2014 года в домашних условиях — они недовольны неоправданно высокими, по их мнению, расходами. В сложившихся условиях под удар может попасть абсолютно все, что связано с футболом, даже победа национальной сборной. После удачного товарищеского матча между командами Бразилии и Австрии в соцсетях стали распространяться графики, в которых сопоставлялась ситуация в области образования, здравоохранения и общественной безопасности в каждой из двух стран.

Как можно догадаться, сравнение оказалось не в пользу южноамериканцев. Авторы таких материалов, чаще всего сторонники консервативных правых сил, призывали бразильцев сменить приоритеты и перестать уделять внимание футбольным матчам и соревнованиям школ самбы на карнавале. А для этого — поддержать кандидатов, которые предлагают соответствующую повестку. Так, футбол или отношение к нему теперь используется в политической агитации.

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Действующий президент Бразилии Мишел Темер, напротив, призвал сограждан активно болеть за национальную сборную. Проблема в том, что его слова вполне могут произвести обратный эффект. Глава государства пользуется поддержкой всего 3% населения, и бразильцы заведомо воспринимают с недоверием любые его инициативы.

Коррупция

Не способствовали росту популярности спорта и недавние коррупционные скандалы, затронувшие Бразильскую конфедерацию футбола. Бывший руководитель этой организации Марко Поло дель Неро оказался в списке лиц, в отношении которых было начато расследование по делу о контрактах на предоставление услуг во время чемпионата мира 2014 года.

В апреле судебная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила дель Неро от любой деятельности, связанной с футболом как на международном, так и на национальном уровнях. Этот орган признал спортивного функционера виновным во взяточничестве, конфликте интересов, предоставлении незаконных льгот, а также в нарушении общих правил этического кодекса ФИФА. Под следствием, хоть и в рамках другого уголовного процесса, находится и экс-глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман. Что касается взятых под арест и осужденных за коррупцию политиков, то в данном случае счет идет на десятки.

Все это ранило перманентно отличающее бразильцев чувство национальной гордости. Дошло до того, что жители провинциального городка Терезина (штат Пиауи) перед началом чемпионата выкрасили улицы в одном из районов в цвета флага Аргентины — футбольного соперника, к чьим победам в Бразилии обычно относятся с особой ревностью. Участники акции заявили, что хотят таким образом выразить протест по поводу происходящего в стране.

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"У многих людей нет жилья, нет больниц, нет школ, особенно здесь, в Терезине, потому что все деньги разворованы депутатами" — так объяснил свой поступок автор идеи Раймунду Перейра Жуниор в интервью журналу "Вежа". По его словам, многие жители больше "не верят ни в Бразилию как страну, ни в Бразилию как команду". Конечно, инициатива Перейры Жуниора пришлась по душе далеко не всем согражданам. Но нельзя сказать, что в своем скептическом отношении к будущему своей страны он совершенно одинок: последние опросы показывают, что 62% бразильской молодежи хотели бы покинуть родину при наличии такой возможности.

7:1

Еще одна причина, которой бразильцы объясняют потерю интереса к мировому первенству, связана непосредственно с футболом. Даже самые убежденные пессимисты в 2014 году не могли предположить, что матч со сборной Германии закончится для южноамериканцев со счетом 7:1 не в их пользу. Крупное поражение Бразилии на собственном, домашнем чемпионате мира остается для местных жителей незаживающей раной.

В последние четыре года именно 7:1 — первое, что вспоминают они при словах "чемпионат мира". Этот разгром в массовом сознании затмил яркие победы, которые в прежние годы позволили Бразилии стать единственным в истории пятикратным обладателем кубка. Теперь бразильцы, видимо, опасаясь новых разочарований, более осторожно делают прогнозы об исходе матчей. И утверждают, что поражение национальной сборной от немцев стало действенной прививкой от футбольной лихорадки.

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Впрочем, сколько бы бразильцы ни говорили о безразличии к футбольному первенству, эти заявления не следует полностью принимать на веру. "Надо же, на улицах совсем нет болельщиков", — посетовал один из жителей Рио-де-Жанейро в беседе. Разговор происходил за несколько минут до начала матча Бразилия — Швейцария, и в поле зрения находились десятки людей в желтых футболках с символикой национальной сборной, которые собирались смотреть игру. Так что стоит уточнить, как именно бразильцы представляют себе "полное отсутствие интереса" к чемпионату. Смысл может несколько отличаться от того, который вкладывается в эти слова в России.

Известно, что не менее 60 тыс. бразильцев намерены посетить Россию во время футбольного первенства. По числу болельщиков, которые будут смотреть матчи на стадионах, Бразилия уступит только хозяйке чемпионата и США. Поэтому не исключено, что в заявлении бразильцев об их безразличии к футболу есть значительная доля лукавства.

Дарья Юрьева

 

 

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