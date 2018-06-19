Адвокаты Москвы создали рабочую группу для круглосуточной юрпомощи иностранным болельщикам

Устные консультации будут бесплатными, а иные юридические услуги оказаны "практически бесплатно"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Адвокаты из различных московских адвокатских бюро объединились для оказания круглосуточной юридической помощи иностранным болельщикам, а также гостям Москвы во время чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС рассказала одна из участниц объединения адвокат Валерия Аршинова.

"В рабочую группу входят известные практикующие столичные адвокаты, владеющие английским, арабским, немецким, турецким, французским, армянским, грузинским языками, специализирующиеся на административном, уголовном, гражданском, налоговом, трудовом, семейном праве, а также в иных отраслях российской правовой системы", - сказала она. Также объединение разработало "ряд документов для болельщиков и гостей столицы на русском, английском и немецком языках, в том числе информационную "Памятку болельщика" с правовыми рекомендациями и ссылками на действующее российское законодательство, а также примерами предусмотренной законодательством ответственности в случае его нарушения", рассказала она. По мнению Аршиновой, правовые разъяснения позволят избежать конфликтных ситуаций и нарушений законных прав, свобод и интересов гостей мундиаля.

Участник объединения адвокат Воронин Владимир сообщил ТАСС, что услуги иностранцам и болельщикам будут оказываться "практически бесплатно", "а оказание информационной и устной адвокатской помощи гостям столицы - бесплатно".

Участвующие в объединении адвокаты пояснили, что в России уголовное наказание за употребление наркотических веществ, вождение транспортных средств в нетрезвом виде и массовые драки и потасовки распространяется не только на россиян, но и на иностранных граждан. "В драки ввязываться не стоит, в руки брать различные предметы во время потасовки тоже не стоит, чтобы не причинить ущерб здоровью окружающих и не быть привлеченным к уголовной ответственности", - предостерег болельщиков адвокат Александр Маев. Адвокаты также призвали иностранцев не брать все свои сбережения и ценные предметы на матчи на стадионах.

В рамках проекта запущен информационный сайт. Отмечается, что рабочая группа создана при информационной поддержке Адвокатской платы Москвы. Первый домашний чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.