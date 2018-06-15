Сергей Безруков: поддержка всей страны должна окрылить сборную России

Известные деятели искусства, культуры и спорта желают российским футболистам успеха в матче ЧМ-2018 с командой Египта

Российские футболисты 19 июня проведут второй матч группового этапа чемпионата мира. Наша команда будет соперничать со сборной Египта. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

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В стартовом матче турнира, который состоялся 14 июня в московских "Лужниках", Россия одержала победу над Саудовской Аравией (5:0). Также до конца группового этапа команде предстоит сыграть с уругвайцами (25 июня, Самара). Никита Михалков (режиссер, актер): "Хотел бы процитировать Льва Николаевича Толстого: "Делай что должно, и пусть будет что будет". В этой фразе главным является "делай что должно". Если команда будет делать что должно, то в любом случае — будет хорошо! Этого и желаю нашим ребятам!" Сергей Безруков (актер): "Мы болеем всей страной! Я пока не встречал никого, кто был бы равнодушен к футболу, тем более сейчас. У меня ощущение, что болеют все, даже те, кто ничего не понимает в этом виде спорта. Я думаю, такая поддержка должна окрылять. Удачи нашей сборной! Это только начало пути, желаю им не уставать и не сдаваться. Как в песне, которую я и моя группа "Крестный папа" посвятили чемпионату... Прорываться. Вот именно прорываться!" Татьяна Навка (олимпийская чемпионка): "Пожелания нашим ребятам сегодня — биться. Да, конечно, есть определенные тренерские установки. Но я уверена, что главное — вера в победу. И также уверена в том, что родные стены помогают, это факт! Чемпионат мира — это здорово, на улицах праздник, много людей, все гуляют. Настроение потрясающее, это так приятно".

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Игорь Бутман (джазмен): "Сегодня команда должна быть просто нацелена на игру, ведь против них выйдут такие же спортсмены, которые хотят победить. Надо отдавать себя на 150 процентов и ни о чем не думать. У нас хорошая команда, которая может забивать, ведь они вышли на пик формы к этому чемпионату. Слабых здесь нет. Иногда все зависит от одного игрока, иногда от команды, в этом и есть прелесть футбола. Если мы сохраним такую же концентрацию, как с саудовцами, нам ни одна команда не страшна. Хотя просто не будет. Пока самое яркое для меня впечатление этого чемпионата — победа нашей сборной со счетом 5:0 над сборной Саудовской Аравии. Хорошая была игра, яркая! Много впечатлений и от количества гостей, приехавших в Россию. Я знал, что футбол популярен во всем мире, но чтобы столько эмоциональных гостей собрать! Чемпионат мира сближает людей. У меня был очень приятный момент, когда 16 июня меня пригласили на официальный ужин с президентом Швейцарии Аленом Берсе, в прошлом джазовым музыкантом — и он не теряет формы. После ужина мы выступили для швейцарской делегации в одном из спортбаров Ростова, и, зная, что Берсе играет на фортепьяно, я пригласил его встретиться. Там к нам присоединились Олег Аккуратов, Адам Терацуян. Я пригласил Берсе на импровизированный джем-сейшн, это было очень интересно. Потом вместе спели русские "Катюшу" и "Калинку" и так вдохновили сборную Швейцарии, что те сыграли вничью с бразильцами".

Ирина Роднина (олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ): "Мне кажется, атмосфера сейчас даже лучше, чем во время Олимпиады-80 — болельщики на Олимпийских играх несколько иные. Да и Москва другая — тогда мы тоже были хорошо готовы, но город был пустой. А сегодня все совершенно наоборот — приехали и иностранные болельщики, и любители футбола, и наших болельщиков очень много. Это действительно впечатляет. Когда была Олимпиада в Сочи, я опасалась, насколько мы сможем передать атмосферу праздника, которая всегда бывает на крупных соревнованиях. И должна сказать, что и в Сочи нам это удалось. Там мы показали и потрясающий результат. Надеюсь, так будет и на домашнем чемпионате мира — праздник мы уже чувствуем, а теперь хочется и результата. Первый матч был очень хорошим, и реакция нашего президента показала — мы ждем результата, мы ждем побед. Праздник открытия чемпионата был бы не таким замечательным, если бы не было этой победы российской команды. Главное сегодня — не жалеть себя. Как только где-то начинаешь экономить, оглядываться, теряешь темп. Надо верить в себя и биться до последнего. Я не знаю ни одного серьезного результата, который давался бы без боя. Самое главное — себя сегодня настроить на такой бой на каждую минуту матча. До сего момента на чемпионате не было ни одного матча, где не было бы такой отчаянной борьбы. Пусть команды разного класса, все они приехали сюда показать лучшее, на что они способны, и даже чуть-чуть больше".

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