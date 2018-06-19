Португальцы перенесли предматчевую тренировку из "Лужников" для удобства футболистов

Согласно регламенту турнира, тренировки за день до игр команды проводят на поле стадионов, где состоится матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация футбола Португалии (FPF) попросила оргкомитет чемпионата мира провести предматчевую тренировку за день до игры турнира со сборной Марокко не в "Лужниках", а на своей базе в подмосковном Кратове, для удобства игроков своей команды. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе FPF.

Согласно регламенту турнира, тренировки за день до игр команды проводят на поле стадионов, где состоится матч. Португальские футболисты заключительную тренировку перед игрой с командой Марокко провели в Кратове, а во второй половине дня главный тренер команды Фернанду Сантуш и один из футболистов команды проведут пресс-конференцию на стадионе "Лужники".