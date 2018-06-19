Метеорологи прогнозируют кратковременный дождь во время игры сборных России и Египта

Порывы ветра могут достигнуть 14 м/с

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кратковременные небольшие осадки возможны во время матча чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Египта, который начнется во вторник в 21:00 мск в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во время проведения матча будет облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди. Усиление ветра здесь прогнозируется до 12-14 м/с. Мы ожидаем, что будет около 15-16 градусов", - сказал Вильфанд, отметив, что такая погода вполне типична для Петербурга.

Вильфанд также добавил, что разгонять облака ради чемпионата мира по футболу не будут. "Во время чемпионата мира никаких воздействий не планируется", - сказал он.

По его словам, проводить "активное воздействие" на погоду во всех 11 городах чемпионата "было бы невероятным". Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что в Москве активное воздействие на погоду применяется только 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и в День города. Это всегда связано с активной длительной подготовкой. "Как минимум 10 самолетов должно быть задействовано", - отметил он.

"Лето на европейской территории началось с холода, и прямо в день открытия чемпионата наступило тепло. Метеорологи никакого отношения не имеют к тому, что погода изменилась", - подчеркнул Вильфанд.

Первый домашний чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.