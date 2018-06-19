В "Одноклассниках" стартовал проект "Вести с полей", посвященный ЧМ-2018 по футболу

В рамках проекта пользователи могут выкладывать видео и трансляции из городов турнира с фанатами, переживающими и болеющими за свои сборные

Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) запустила проект "Вести с полей", в рамках которого все пользователи могут выкладывать видео и трансляции из городов чемпионата мира по футболу с фанатами, переживающими и болеющими за свои сборные. Посты будут сопровождаться хештегом #вестисполей, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Присоединиться к проекту могут все желающие пользователи, жители и гости городов чемпионата мира: для этого нужно создать трансляцию в стриминговом приложении OK Live или загрузить видео в ОК с хештегом #вестисполей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе соцсети указали, что автор лучшего видео по мнению пользователей соцсети сможет поехать в страну, чья сборная выиграет турнир.

Все видео можно будет смотреть на специальной витрине в футбольном приложении ОК. Там же доступны результаты и календарь матчей, последние новости ЧМ-2018, составы команд и статистика турнира.

Сейчас в "Одноклассниках" уже можно посмотреть трансляции с иностранными болельщиками на Никольской улице в Москве, с празднования победы сборной России в фан-зоне на Воробьевых горах, с фестивалей болельщиков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также прямые эфиры и видео из Казани, Калининграда и Сочи.

Видео также появятся из других городов турнира. В частности, видео из своего тура по России опубликует блогер Илья Варламов.